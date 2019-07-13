Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагедія на Рівненщині з двома підлітками, брат і сестра прийшли до дідуся і загинули від вибуху; президент розбирається з корупцією і тіньовими схемами в Одеському порту; у Жулянах вночі літак на швидкості викотився зі смуги.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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