Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.07.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагедія на Рівненщині з двома підлітками, брат і сестра прийшли до дідуся і загинули від вибуху; президент розбирається з корупцією і тіньовими схемами в Одеському порту; у Жулянах вночі літак на швидкості викотився зі смуги.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2019-07-13
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