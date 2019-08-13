Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Офісі Президента говорять про можливість повномасштабного вторгнення Росії в Україну; чи отримає справедливе покарання колишній прокурор у Харкові, що п’яним збив людей на смерть; в одеський дитячий табір Вікторія вперше після пожежі 2017 року заселилися діти; Олексій Середа – наймолодший чемпіон Європи за всю історію стрибків у воду.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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