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Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: подвійне громадянство та небажання вчити українську мову. Як зняти градус напруги у відносинах з угорськими українцями; Арнольд Шварцнегер та жінка-андроїд Софія у Києві. Як виглядає Термінатор нині і що має  спільного з найпопулярнішим роботом; Хмельницький університет – перший виш України, що освітлюватиметься лише сонячною енергією. Скільки коштувало оснащення і коли окупиться.

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