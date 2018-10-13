Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: подвійне громадянство та небажання вчити українську мову. Як зняти градус напруги у відносинах з угорськими українцями; Арнольд Шварцнегер та жінка-андроїд Софія у Києві. Як виглядає Термінатор нині і що має спільного з найпопулярнішим роботом; Хмельницький університет – перший виш України, що освітлюватиметься лише сонячною енергією. Скільки коштувало оснащення і коли окупиться.

Опубліковано Жовтень, 13 в 19:38



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