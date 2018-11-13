Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.11.2018)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 13.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: УПЦ Московського патріархату відмовляється приймати автокефалію та не йде на зустріч з Порошенком; в Україні сотні тисяч людей і досі без опалення; як військові парамедики рятують поранених бійців на Донбасі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 15:45 (13.11.2018)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.11.2018)
Факти ICTV. Спорт (13.11.2018)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (13.11.2018)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (13.11.2018)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (13.11.2018)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (13.11.2018)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (12.11.2018)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка