Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: УПЦ Московського патріархату відмовляється приймати автокефалію та не йде на зустріч з Порошенком; в Україні сотні тисяч людей і досі без опалення; як військові парамедики рятують поранених бійців на Донбасі.

Опубліковано Листопад, 13 в 19:49



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