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Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні черговий антирекорд по Covid, але дедалі більше міст відмовляються від карантину вихідного дня; економісти роблять прогнози – чи допоможе карантин вихідного дня та скільки він коштуватиме Україні; чи варто провести масове тестування – як це зробили у Словаччині; Україна робить замовлення не своїм підприємствам, а закордонним. Обурені люди зустріли міністра інфраструктури в аеропорту.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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