Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Печерському суді столиці обирають запобіжні заходи трьом фігурантам справи Шеремета; що говорять фахівці щодо справи Шеремета; 115 років з дня смерті українського хірурга Скліфосовського.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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