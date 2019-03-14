ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 18:45 (14.03.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 14.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Нафтогаз заявляє про можливість не піднімати ціни на газ з 1-го травня, з пропозицією вже ознайомились в уряді; день добровольця, військові оркестри грали на їхню честь по всій країні; військові навчання в Азовському морі, російський прикордонний корабель насправді провокував українських військових.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 15:45 (14.03.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.03.2019)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (14.03.2019)
Факти ICTV. Спорт (14.03.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (14.03.2019)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (14.03.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (14.03.2019)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (13.03.2019)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка