Факти ICTV – Випуск 18:45 (14.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Нафтогаз заявляє про можливість не піднімати ціни на газ з 1-го травня, з пропозицією вже ознайомились в уряді; день добровольця, військові оркестри грали на їхню честь по всій країні; військові навчання в Азовському морі, російський прикордонний корабель насправді провокував українських військових.

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