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Факти ICTV – Випуск 18:45 (14.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: очільник МОЗ запевняє про спад епідемії, а столична влада подовжує посилений карантин до 30 квітня; у Європі вакциновано вже 100 млн людей. Країни ЄС принципово домовились щодо паспортів вакцинації; Рада подовжила мораторій, який забороняє банкам повертати заставне майно позичальників в іноземній валюті; на Тернопільщині запрацював проект дегазації сміттєвого полігону.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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