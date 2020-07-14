Факти ICTV – Випуск 18:45 (14.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Майдані Незалежності в Києві попрощалися з полеглим воїном Тарасом Матвіївим; Верховна Рада легалізувала гральний бізнес, закон підтримали 248 народних депутатів; Нацкомісія регулювання електроенергетики збільшила майже у півтора рази тариф на передачу електроенергії; білоруська ЦВК відмовилася реєструвати кандидатом у президенти головного суперника Олександра Лукашенка – Віктора Бабарика.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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