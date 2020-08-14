Факти ICTV – Випуск 18:45 (14.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні знову антирекорд за кількістю інфікованих коронавірусом, нині вісім територій потрапили у червону зону; у Білорусі тривають мітинги, ООН вважає, що влада приховують справжню кількість загиблих і поранених; з 1 вересня в Україні може зрости мінімальна зарплата.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.