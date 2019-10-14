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Факти ICTV – Випуск 18:45 (14.10.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 14.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна відзначає день захисників. Що сказав президент на передовій та як тривають святкування в регіонах; акція “ні капітуляції”- триває у Києві та відбулась ще у кількох українських містах; жінки-воїни доводять – день захисника це не лише чоловіче свято. Адже нині Україну захищають понад 55 тис. жінок.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

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