Факти ICTV – Випуск 18:45 (14.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: знову зиму ніхто не чекав. Через сніг Київ став у 10-ти бальних заторах; на Донбасі – люди готуються до зими – вже котрий рік без газу, світла та води; у них є шанс на життя! У Львові відкрили сучасний медцентр для недоношених малюків – Колиска надії.

Опубліковано Листопад, 14 в 19:49



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