Факти ICTV – Випуск 18:45 (14.11.2018)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 14.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: знову зиму ніхто не чекав. Через сніг Київ став у 10-ти бальних заторах; на Донбасі – люди готуються до зими – вже котрий рік без газу, світла та води; у них є шанс на життя!  У Львові відкрили сучасний медцентр для недоношених малюків – Колиска надії.

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