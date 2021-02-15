Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: троє загиблих на передовій. Погіршення ситуації на лінії фронту; вакцинація проти коронавірусу. Досвід Ізраїлю, країни, що вже імунізувала 70% населення; бити й душити дитину в кріслі приватного стоматолога. Історія з Рівного, де лікарка знущалась з маленьких пацієнтів; Україна з ОАЕ підписала контракти та меморандуми на 3 млрд доларів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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