Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.03.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: він зайшов до мечеті і холоднокровно розстрілював людей, викладаючи відео в соцмережі, теракт у Новій Зеландії, майже 50 жертв; великий попит на валюту і виплата міжнародних боргів Укрзалізницею знецінили гривню після її тривалої стабільності.

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