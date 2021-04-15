Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: після нових санкцій проти Росії, Байден запровадив режим надзвичайної ситуації в сфері нацбезпеки, Москва обіцяє адекватну відповідь; з миру по нитці – Україна завтра очікує 117 тис. доз вакцини Pfizer, це для літніх людей, рятувальників та прикордонників; що змінилося на митниці після чорної п’ятниці і санкцій РНБО; били, карали і принижували. У Рівному скандал з двома тренерами, які знущались з дітей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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