Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: різкий стрибок кількості хворих на коронавірус МОЗ пояснює легковажністю українців; перші 15 міжнародних авіарейсів після карантину, аеропорт Бориспіль починає розправляти крила, українців готові прийняти поки 10 країн; в Україні, на відміну від Європи, дотримання карантину ніхто не контролює; пробне онлайн-ЗНО провалилось, не витримав навантаження сервер.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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