Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: карантин в Україні можуть подовжити ще на місяць; російські окупанти поранили семеро українських військових, шістьох зачепили уламки протитанкової ракети поблизу Новомихайлівки; українські медики з 1 вересня отримають підвищені зарплати; нічний тариф на електроенергію поки не скасовуватимуть.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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