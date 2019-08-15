Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.08.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: картопля цього року подорожчає, в Україні прогнозують дефіцит популярного продукту; коригувальник вогню бойовиків вийшов на волю за законом Савченко; найкращий випускник Королівської академії сухопутних військ Британії – українець Артем Бараненко.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.
2019-08-15
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