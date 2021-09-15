Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вибух автомобіля у Дніпрі, загинуло двоє людей; ситуація з коронавірусом в Україні; бойовики навмисне обстрілюють позиції ЗСУ та спостережні пункти; адміністрація ліцею, де дитину привалило воротами, відмовляється співпрацювати зі слідством; SpaceX відправляє туристів у космос.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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