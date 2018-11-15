Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: мешканці Сміли, які й досі не мають тепла, заблокували двох чиновників у сесійній залі; через прориви тепломереж сотні будинків залишаються у холоднечі. Під загрозою 80% українців; наша армія отримує нову техніку. Секретар РНБО презентував її на бронетанковому заводі в Києві.

Опубліковано Листопад, 15 в 20:05



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