Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.01.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.01.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: люті морози дошкулятимуть Україні ще 3 дні; сфера обслуговування має говорити тільки українскьою мовою; в Україні вшановують пам’ять кіборгів; у США прогнозують масові заворушення під час інавгурації Байдена; дивовижну знахідку виявили київські митники у посилці з Індії.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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