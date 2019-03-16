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Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.03.2019)

кти ICTV  останні новини України та світу на 16.03.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 70 кораблів морської охорони відстежують чужинців у нейтральних водах. Коли доводиться стріляти; як завжди, все в останній момент. Сьогодні Шулявський міст поспіхом зачиняють на ремонт – прокладають з’їзди прямо у калюжах; новітні кур’єрські служби світу – працюють і в Україні. За 45 хвилин привезуть все, що забажаєте.

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