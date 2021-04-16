Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Зеленський обговорив з Макроном і Меркель ситуацію на Донбасі та накопичення там російських військ, у понеділок збирається група радників нормандської четвірки; Київ може посилити карантин на Великдень і травневі свята; експеримент у санаторному Моршині – влада хоче імунізувати 70% населення 4-тисячного міста, щоб проаналізувати ефективність колективного імунітету; наскільки реально напоїти українців водою у разі гуманітарної катастрофи в Криму, і чи справді вода може стати одним із чинників нападу Путіна.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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