Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада внесла чергові зміни у виборчий кодекс, місцеві вибори у жовтні відбудуться вже за новими правилами; під Радою та у великих містах України відбулися мітинги – люди вийшли із гаслом “Руки геть від мови”; в Україні вже другий день збільшується кількість інфікованих коронавірусом; Болгарія відкриває кордони для українців.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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