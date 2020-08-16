Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.08.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.08.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні зафіксовано 1 637 нових випадків коронавірусу, а на Буковині четвертий день поспіль зростає кількість хворих; у Мінську десятки тисяч людей вийшли на марш опозиції; українські громади почали оснащувати села приладами відеоспостереження; у Дніпрі продовжують боротись із стихійною торгівлею.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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