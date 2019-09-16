Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.09.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.09.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: парламент готується до розгляду кошторису 2020; українські металурги закликають Зеленського поговорити з Трампом про скасування мита на метал; у Маріуполі впритул розстріляли бойовика ДНР.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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