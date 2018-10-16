Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: розкол у православ’ї: російська церква розриває відносини з Константинополем через українську автокефалію; на дорогах уже чергують поліцейські з радарами; в Україні дешевшає бензин.

Опубліковано Жовтень, 16 в 19:28



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