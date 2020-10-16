Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: оновлення карантинних зон, які заборони в них діятимуть; у яких галузях безробітних найбільше, кого нині шукають роботодавці та якої допомоги чекати від держави; українські артилерист – їх боїться ворог і поважають побратими, вони досконало знають математику, фізику та хімію; що врятує ваш психічний стан – поради експертів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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