Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.11.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: харків’яни вийшли на мітинг вимагати опалення, інші міста – вже почали підключати; Росія випробовує на Донбасі новітню техніку та утилізує старі боєприпаси – розвідка розповіла що саме; Ісландія платить інвалідам 2 тис. доларів, винаймає житло і надає безкоштовних асистентів.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-11-16
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