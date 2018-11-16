Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: харків’яни вийшли на мітинг вимагати опалення, інші міста – вже почали підключати; Росія випробовує на Донбасі новітню техніку та утилізує старі боєприпаси – розвідка розповіла що саме; Ісландія платить інвалідам 2 тис. доларів, винаймає житло і надає безкоштовних асистентів.

Опубліковано Листопад, 16 в 19:54



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