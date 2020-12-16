Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Майдані у Києві досі стоять ФОПівці, та акція вже не така масштабна, як напередодні; більшість країн Євросоюзу налаштовані ще до Різдва розпочати вакцинацію; по грошову допомогу від уряду уже звернулись 140 тис. ФОПів; гривня продовжує міцнішати відносно американської валюти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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