Факти ICTV – Випуск 18:45 (17.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: адаптивний карантин з 24 лютого, а Прикарпаття вже в червоній зоні, тож тут жорсткі обмеження запрацюють з понеділка; Україна під загрозою віялових відключень. На вітчизняних ТЕС критично малі запаси вугілля; хуртовини, сніг та рекордні морози. Країна й надалі потерпає від негоди. Які регіони найбільше.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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