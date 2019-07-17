Факти ICTV – Випуск 18:45 (17.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: п’ята річниця катастрофи Боїнга МН-17, родичі майже трьохсот загиблих чекають на покарання вбивць; президент Зеленський розкритикував керівництво Миколаївщини за зловживання та корупцію; Лефортовський суд Москви задовольнив клопотання ФСБ і продовжив арешт до осені всім 24-м військовополоненим українським морякам; Гройсман закликає українців голосувати відповідально і вболівати за долю розпочатих реформ.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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