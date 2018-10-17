Факти ICTV – Випуск 18:45 (17.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Керчі збільшилась кількість загиблих і поранених у коледжі; скільки років і грошей потрібно на розмінування території Донбасу; під Кабміном мітингували 15 тисяч бюджетників.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-17
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