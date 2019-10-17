Факти ICTV – Випуск 18:45 (17.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: українці можуть заробляти на викритті корупціонерів. ВР ухвалила новий закон; на передовій кількість атак збільшилась, є загиблий і поранений; енергія з гною. з В України гарні перспективи для станцій біогазу. Факти побували на одному з підприємств на Київщині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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