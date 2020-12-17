Факти ICTV – Випуск 18:45 (17.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Харкові оголошено триденну жалобу через смерть міського голови Геннадія Кернеса; Рада запровадила штрафи для бізнесу і організацій за відсутність масок; Володимир Путін на підсумковій щорічній прес-конференції заявив, що Росія буде нарощувати підтримку Донбасу; китайський космічний апарат Чанье-5 доставив на землю зразки ґрунту з Місяця.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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