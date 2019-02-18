Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Мюнхені відбувся український ланч, організований фондом Віктора Пінчука. Світові політики розповіли, яким бачать майбутнє України; передвиборча кампанія щойно почалась, а вже півтори тисячі порушень. Силовики згуртувалися заради чесних виборів; як в Україні закатують гроші в асфальт. Кому вигідні неякісні ямкові ремонти доріг.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.