Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.02.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.02.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: звіт Генерального прокурора щодо справ Майдану. Ірина Венедіктова пообіцяла, що до кінця цього року вони будуть завершені; сто відсоткове навантаження на лікарні, нестача ліжок, кисню та медиків. На Прикарпатті кількість нових хворих на коронавірус збільшується в геометричній прогресії; отруєння таблетками підлітків. Що стало причиною і хто винен у тому, що діти підпадають під вплив кураторів груп смерті.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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