Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: їм мало платять, а матеріально-технічна база застаріла, зате вистачає відповідальності та невдячності – день дільничного інспектора поліції; українка Ольга Харлан 8-разова чемпіонка Європи з фехтування. Напередодні в Дюссельдорфі шаблістка знову взяла титул найсильнішої на континенті.

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