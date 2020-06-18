Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.06.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.06.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: лікарям другої ланки, які надають спеціалізовану допомогу, хочуть підняти зарплату до 70%; нових хворих на коронавірус в Україні найбільше за весь час пандемії – 829; Верховна Рада залишила ЗНО, не підтримала кандидатуру нового міністра освіти і не ухвалила оновлену програму дій уряду.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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