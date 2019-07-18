Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.07.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.07.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: день активності президента – Національна антикорупційна рада, звернення до іноземних інвесторів, спрощене громадянство для етнічних українців і перевірка ремонту автопереїзду через греблю Дніпровської ГЕС; у Мінську домовились про обмін полоненими та режим тиші, вперше вирішено заборонити будь-який вогонь; у Японії пожежа на анімаційній студії забрала життя 33 людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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