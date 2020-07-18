Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.07.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.07.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Одещині шестеро людей загинули у ДТП; вибух біля метро у Києві, четверо постраждалих, студента довелося оперувати; медики ж закликають українців не скуповувати ліки; у Києві діти борються зі свавіллям водіїв – дехто слухається, а дехто кидається з кийками; Україна планує здавати в оренду газові сховища.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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