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Дарина Реготун |

Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.07.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.07.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні через негоду загинуло двоє людей; у Німеччині жертв повені вже 156; біля кордону з Росією невідомі напали на українських прикордонників; ворог постійно атакує і глушить спостережні пристрої ОБСЄ; у Криму спалах коронавірусу; в Одесі гуртожиток заполонили щури.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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