Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.10.2018)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Криму триденна жалоба: експерти припускають, що теракт могли організувати російські спецслужби; на Донбасі Росія застосувала якісь новітні хімічні бомби; Рада проголосувала бюджет у першому читанні.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-10-18
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