Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.10.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.10.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Криму триденна жалоба: експерти припускають, що теракт могли організувати російські спецслужби; на Донбасі Росія застосувала якісь новітні хімічні бомби; Рада проголосувала бюджет у першому читанні.

Опубліковано Жовтень, 18 в 19:29



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