Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.10.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.10.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у МОЗ склали план, як повернути з-за кордону заробтічан-медиків; рік роботи трукамів – триста тис. оштрафованих і десятки тис. нарікань. Чи вдалося зменшити кількість гонщиків; Ердоган висунув нові умови; в Каталонії загальний страйк; хто став найвпливовішою жінкою України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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