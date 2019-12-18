Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в одні руки до 10 тис. га, президент Зеленський зустрівся з аграріями Київщини і захищав відкритий ринок землі; з 1 березня в Росію українці їздитимуть за закордонним паспортом; +14 в середині грудня – переконливе свідчення помсти природи за руйнівну діяльність людини; Сполучені Штати затвердили оборонний бюджет з допомогою Україні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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