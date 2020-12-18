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Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ДБР вручило підозри у справі катастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині; вітчизняна високотехнологічна зброя; ресторанна премія Сіль – де готують найсмачніший стейк, креативний сніданок чи неймовірний десерт; одноразова допомога підприємцям – чому 8 тис. грн дадуть не всім охочим.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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