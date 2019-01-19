Факти ICTV – Випуск 18:45 (19.01.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 19.01.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 19-те січня 2014-го року. Саме цього дня мирний Майдан переріс у силове протистояння; Москва готується до можливої війни і Україна у ній – не єдина мішень; латати дороги в мороз і сніг. Наскільки це практично? І як довго протримається такий асфальт.

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