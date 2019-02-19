Факти ICTV – Випуск 18:45 (19.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Раді відбулось спец-засідання, зібрались військові, дипломати, вище керівництво і європолітики; у Харкові справа трагічної ДТП наближається до фіналу. Сьогодні Зайцева і Дронов – сказали останнє слово; 40 грн на день за їжу, 5 – на ліки. Як у пансіонатах для літніх доживають 20 тис. українців.

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