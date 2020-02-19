Факти ICTV – Випуск 18:45 (19.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: з Китаю вилітає літак з евакуйованими українцями та іноземцями; МОЗ обирає з чотирьох закладів куди помістити прибулих з Китаю; низка країн у Радбезі ООН звинуватили Росію в підтримці терористів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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