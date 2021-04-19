Факти ICTV – Випуск 18:45 (19.04.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: подовження карантину, брак ліжкомісць з киснем у лікарнях і гучні гулянки можновладців; нова холодна війна між Росією та Чехією; Аваков зазначає, що на сьогодні біля кордонів України найбільша концентрація військ Росії від 2015 року; Харківський авіаційний завод за роки війни не виготовив жодного судна для української армії або цивільної авіації.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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